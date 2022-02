Covid, ancora un attacco no vax al professor Bassetti

“Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa”

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano gli attacchi all’infettivologo genovese Bassetti da parte dei no vax e no green pass. La notte di San Valentino, il direttore della Clinica di Malattie Infettive al Policlinico San Martino di Genova, sarebbe stato vittima degli attacchi dei “soliti violenti no vax e no green pass” che lo avrebbero tempestato di telefonate e di messaggi minatori.

“Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte e continuo ad esserlo, anche stamattina, dell’ennesimo attacco telefonico e di messaggistica whatapp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no green pass” scrive sul suo profilo facebook.

“In questo ultimo caso un agglomerato di ignoranza, terrapiattismo, volgarità, violenza e delinquenza - continua - Credo che serva un segnale forte da parte della magistratura per far capire che lo Stato ci difende ed è dalla parte dei medici. Date un segnale. Sarebbe importante!” – ribadisce - Per fortuna, a parte questo vomitevole attacco, il Covid è sempre meno un problema ospedaliero e sanitario, anche qui al San Martino: nessun ricovero Covid nel weekend…”