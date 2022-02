Caro bollette: ristoratore di Padova illumina il suo locale con le candele per protesta

Giorgia Meloni (FdI): “Come si può lavorare così, tra restrizioni inutili e un aumento esorbitante dei costi?”

Di: Sabrina Cau

A cena a lume di candela, ma non per essere romantici. Per protesta contro il caro bollette, Franco Filimbeni titolare del ristorante “Zairo”, illumina il suo locale con le candele. Il malcontento del ristoratore di Padova è solo un esempio tra tanti in Italia. Gli aumenti delle bollette hanno un impatto devastante su tutti e stanno abbattendo anche i ristoratori già spossati da due anni di aperture e chiusure a singhiozzo e fatturati miseri.

Alla trasmissione “Diritto e Rovescio” di Rete4 condotta da Paolo Del Debbio, Filimbeni esprime tutte le sue preoccupazioni: “Non riesco più a gestire il mio locale, la pandemia ci ha spezzato le gambe e adesso c’è anche il caro energetico che ci fa cascare le braccia e non solo. Lo scorso agosto abbiamo lavorato con l’aria condizionata e la bolletta Enel ha avuto un importo di 2.600 euro, a dicembre invece lavorando, tra l’altro una settimana in meno, abbiamo pagato 6.200 euro”.

Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia attraverso i suoi social esprime il disagio di una situazione diventata insostenibile per molti e, riferendosi al ristoratore intervistato da Diritto e Rovescio dichiara: “Ascoltate la testimonianza di questo ristoratore, che a causa del caro bollette illumina il suo locale con delle candele. Come si può lavorare così, tra restrizioni inutili e un aumento esorbitante dei costi? Stiamo cercando in tutti i modi di farlo capire al Governo “dei migliori”, ma questo Esecutivo è sempre più distante dai problemi quotidiani di cittadini e lavoratori”