Fedez e Salmo "quasi amici". Dopo la lite social vanno a cena insieme

Dopo il concerto tenuto quest'estate da Salmo alla ruota panoramica di Olbia il rapper Fedez si era scagliato contro di lui dando il via ad un'accesa serie di botta e rispost

Di: Redazione Sardegna Live

Fedez e Salmo a cena insieme in ristorante, lo avreste mai detto? Difficile dopo l'accesa polemica che li aveva visti contrapposti l'estate scorsa.

Eppure Fedez ha condiviso sulle sue Instagram stories una foto che lo ritrae assieme al rapper olbiese Salmo. Sono seduti uno davanti all’altro in un ristorante, e la scritta "Quasi amici" sembra stemperare i toni e smorzare una rivalità scoppiata nel cuore dell'estate smeraldina.

Il dissing tra i due era esploso dopo che Salmo aveva tenuto un concerto sul lungomare di Olbia, all'ombra della ruota panoramica, infrangendo le norme anti-Covid. Un gesto di "protesta contro le regolette patetiche imposte dallo Stato sui concerti", aveva commentato l'artista gallurese.

Fedez, che in quei giorni si trovava in Costa Smeralda in vacanza con la famiglia, aveva attaccato pubblicamente la scelta del collega accusandolo anche di non aver aderito alle sue iniziative benefiche a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà a causa della pandemia.

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, non le aveva mandate a dire al cantante e imprenditore milanese: "Non ho aderito alle tue iniziative seppur giuste perché mi stai sul ca***o. Non te l’ho mai nascosto. Però penso tu sia un ottimo politico, è quello che devi fare".

"Se non sei disposto a mettere da parte le tue antipatie personali per il bene del Paese, dei tuoi fan e di chi lavora per i tuoi live - aveva rilanciato Fedez - non sei un artista, sei uno stronzo".

Era l'agosto 2021 e quelle parole sembravano la pietra tombale rispetto a qualsiasi possibilità di intese e affinità umana ed artistica. E poi? La curiosità serpeggia fra i fan di entrambi. Non sono emersi dettagli sul motivo del loro incontro a sorpresa. Collaborazione in vista? Staremo a vedere.