Belluno, volantini no vax fuori dalle scuole

“Prima di far inoculare i vostri figli sappiate che…”

Di: Redazione Sardegna Live

Volantini no vax fuori dalle scuole a Belluno. Come riporta il “Gazzettino”, ieri mattina fuori da alcuni Istituti sono stati trovati dei fogli con su scritte le parole del dottor Robert Malone sulle vaccinazioni ai bambini: “Prima di far inoculare i vostri figli sappiate che: un gene virale viene iniettato nelle loro cellule, questo gene costringe il corpo di vostro figlio a produrre proteine Spike e ormai è noto che sono tossiche…”.

Non sarebbe un episodio isolato, infatti anche a fine gennaio circolavano volantini che paragonavano la Stella gialla di Davide dei deportati nei lager al Green Pass. In bella vista anche la riproduzione di un QR code e la scritta: “27 gennaio 1945-27 gennaio 2022. Perché non sia accaduto invano. Non dobbiamo essere ipocriti. Oggi le discriminazioni sono più attuali che mai”.