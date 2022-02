Como, 70enne trovata morta in casa dopo due anni: "Il cadavere su una sedia della cucina"

Dramma della solitudine. Di Marinella Beretta non si avevano più notizie da settembre 2019. La scoperta casuale dopo che i vicini avevano chiamato i Vigili del fuoco per degli alberi pericolanti in giardino

Di: Redazione Sardegna Live

Nessun parente la cercava. Nessun amico a domandarsi che fine avesse fatto. Solo gli alberi pericolanti in giardino a causa del forte vento degli ultimi giorni hanno permesso il ritrovamento di Marinella Beretta, la 70enne trovata morta dopo due anni nella sua abitazione di Como. A trovare il cadavere i Vigili del fuoco, contattati dai vicini convinti che quella casa fosse disabitata da tempo.

Il corpo senza vita dell'anziana signora è stato ritrovato seduto su una sedia in cucina. Di lei non si avevano più notizie da settembre 2019.

Un dramma della solitudine quello di Marinella. Secondo quanto emerso sarebbe morta per cause naturali, nel silenzio e nell'indifferenza. I vicini erano convinti che si fosse trasferita a causa della pandemia, invece non era mai uscita da quella casa.

Il cadavere è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. L'autopsia stabilirà cause e data della morte.