Green pass. Ricciardi: "Giustissimo tenerlo oltre l'estate"

"Necessario proseguire su questa strada. Vaccini e green pass sono i due perni"

Di: Redazione Sardegna Live

"Giustissimo prorogare il sistema del Green pass in Italia oltre l'estate. Dobbiamo ricordare che se siamo oggi in questa situazione di miglioramento dei dati Covid, ciò è dovuto a due elementi: le vaccinazioni e il certificato verde".

Così all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all'università Cattolica di Roma. "Se vogliamo proseguire sulla strada che ci permette di fare ormai quasi tutto - aggiunge -, dobbiamo mantenere questi due importanti perni su cui si è fondata la nostra strategia".

Ricciardi ha ricordato che la 'via italiana' all'uscita dalla quarta ondata è stata "meno invasiva di quella adottata in altri Paesi, dove ci sono stati lockdown, obblighi vaccinali eccetera. Ora - sostiene - è opportuno non abbassare la guardia e mantenere i due 'perni' che ci hanno aiutato".