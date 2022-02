A 12 anni viene promessa in sposa, il giudice sospende la potestà della madre

La bambina sarebbe stata promessa in sposa da sua madre, un'italiana originaria del Salento, al fratello del suo nuovo compagno, un pakistano con cui si era sposata nel Paese di origine dell'uomo

Di: Redazione Sardegna Live

La vicenda si è svolta tra la Puglia e la Germania dove il nucleo famigliare si era trasferito anni fa per motivi di lavoro.

Il padre della ragazzina, anche lui salentino, si è rivolto alla procura dei minorenni di Lecce che ha chiesto e ottenuto dal Tribunale dei minori la sospensione della potestà genitoriale della madre e l'allontanamento della 12enne che ora è affidata ai nonni paterni.

Il provvedimento del Tribunale dei minori di Lecce si fonda sul rischio che la ragazzina possa essere condotta in Pakistan per portare a compimento la promessa di matrimonio con il fratello del compagno della madre, che ha 22 anni.

Parallelamente, inoltre, è stata avviata un'inchiesta dalla procura ordinaria di Lecce per il reato di costrizione o induzione al matrimonio, maltrattamenti in famiglia, sottrazione e trattenimento di minore all'estero, abbandono di minore. Sono al vaglio degli inquirenti anche eventuali ipotesi di abusi sessuali. Su richiesta del pm minorile, Stefania Mininni, è stato disposto che la madre possa comunque incontrare la ragazzina in ambienti protetti.

Una volta scoperta dal padre la promessa del matrimonio, la 12enne è stata portata dalla Germania in Salento dove poi il genitore l'ha seguita per attivare le autorità italiane che, a quanto spiegano all'ANSA i legali dell'uomo, hanno agito in tempi rapidissimi. Il questore di Lecce, Andrea Valentino, ha sospeso la validità del passaporto della 12enne, con un provvedimento di revoca del consenso all'espatrio. Il papà della 12enne è assistito dalle avvocate Sabrina Bomba e Antonello Morciano e dall'avvocato Marcello Rizzo Affinito.