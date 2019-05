Banditi sardi in azione nel Modenese: rapina in villa. Fermato un componente della banda

Avevano trafugato preziosi per un valore fra i 10mila e i 20mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Una violenta rapina è stata messa a segno nel fine settimana da tre banditi in una villa di Maranello, nel Modenese.

Il proprietario dell'abitazione è stato svegliato in piena notte dai malviventi col volto coperto e armati di coltello, che per farsi consegnare gioielli e denaro lo hanno minacciato e picchiato colpendolo alla testa. I rapinatori sarebbero entrati in caso forzando una porta finestra. La vittima, Paolo Malerba, 60enne, ha denunciato immediatamente l'accaduto ai carabinieri.

I banditi avrebbero trafugato dalla cassaforte della villa preziosi per un valore fra i 10mila e i 20mila euro.

La vittima aveva parlato di rapinatori "dall'accento sardo", elemento che ha aiutato i militari a mettersi sulle tracce dei responsabili e, secondo quanto emerge, ci sarebbe già un arrestato. Si tratterebbe proprio di un sardo