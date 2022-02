Draghi: “Italia sempre più aperta e con meno restrizioni”

Più libertà per vaccinati, meno dad e green pass illimitato

Di: Redazione Sardegna Live

Il premier Draghi ha presentato in Consiglio dei ministri i provvedimenti sulla scuola parlando in "un'Italia sempre più aperta" soprattutto per i ragazzi e di un percorso che andrà avanti "nelle prossime settimane" con "un calendario di superamento delle restrizioni vigenti".

Ma sulle norme per la dad e la quarantena a scuola la Lega non vota perché, dice, "discriminano i bambini non vaccinati".

Fra le novità, niente più restrizioni per i vaccinati, anche in zona rossa, green pass con durata illimitata per chi ha completato il ciclo vaccinale ma anche per chi ha fatto solo due dosi ed è guarito dal Covid, quarantena a scuola da 10 a 5 giorni e solo per i non vaccinati.