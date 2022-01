Beppe Vessicchio è guarito: sarà a Sanremo

Il direttore d'orchestra si è negativizzato appena in tempo per partecipare al Festival

Di: Redazione Sardegna Live

Beppe Vessicchio è guarito dal coronavirus e sarà a Sanremo. Dopo che il maestro aveva contratto il Covid, gli appassionati della kermesse avevano temuto che potesse non recuperare in tempo per l'inizio della manifestazione. Ma Vessicchio si è finalmente negativizzato.

Il direttore d’orchestra è uno dei volti storici del Festival della canzone italiana ed è pronto ad aggiungere una nuova edizione al suo curriculum.

Quest'anno, in particolare, accompagnerà Le Vibrazioni, che presenteranno il brano rock Tantissimo e che, per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, si esibiranno con una versione del celebre brano Live and let Die scritto da Paul e Linda McCartney.