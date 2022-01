Cercava una receptionist chiedendo foto in costume alle candidate: 10mila euro di multa

La sanzione è stata applicata ad un’azienda napoletana dall'Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) e verrà ridotta ad un terzo se pagata subito

Di: Redazione Sardegna Live

L'annuncio per un lavoro da receptionist era accompagnato dalla richiesta di una foto in costume delle candidate: ciò non è passato inosservato all'Inl, l’spettorato nazionale del lavoro, che ha multato per 10mila euro l’azienda di Napoli che ha pubblicato l'annuncio. La sanzione verrà ridotta ad un terzo se pagata immediatamente.

L’annuncio, pubblicato martedì 25 gennaio, era rivolto esclusivamente a candidate di sesso femminile e richiedeva la bella presenza e l'invio di una foto a figura intera in costume da bagno. Giovedì 27 gennaio, a seguito della segnalazione del ministro Andrea Orlando, il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano, ha immediatamente attivato l'Ufficio di Napoli, che è subito intervenuto per la rimozione dell'annuncio dal web.

Gli ispettori del lavoro hanno applicato la sanzione amministrativa prevista per la violazione del divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro (art. 27 del D. Lgs. 198 del 2006 - Codice delle pari opportunità). L'amministratore della società, afferma l’Inl, ha ammesso l'errore e modificato il testo dell'inserzione, rendendolo conforme alla normativa vigente in materia di pari opportunità.