Scuola. Richiesta delle Regioni al Governo: stop alla Dad per i vaccinati

Il Presidente della Toscana Giani: "Basta col caos"

Di: Redazione Sardegna Live

"Basta caos nelle scuole : chi è vaccinato con tre dosi non deve andare in Dad. Restino a casa solo i positivi e chi non è vaccinato".

Questa una delle richieste delle Regioni al Governo, informa il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al termine di una riunione con i governatori.