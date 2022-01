A Lampedusa sbarcano 280 migranti, sette morti. Sindaco: "Noi lasciati soli"

"Governo italiano ed Europa ci hanno dimenticati, non possiamo andare avanti ancora per molto da soli"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti. Qui continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà, nonostante il Governo italiano e l'Europa sembrino aver dimenticato Lampedusa e i lampedusani. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto". Così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dopo l'ultimo sbarco nell'isola con 280 persone e sette morti.

Intorno alle 3,30 le motovedette della Capitaneria di porto hanno condotto al molo Favaloro 280 migranti di varie nazionalità. Insieme a loro anche sette persone morte, tutti uomini, di presunta origine bengalese. Secondo le prime informazioni, tre sono stati trovati senza vita a bordo del barcone intercettato a circa 24 miglia a sud dalle coste dell'isola dai militari della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto.

Altri quattro, invece, apparsi ai soccorritori già in condizioni disperate, sono morti prima di arrivare a Lampedusa a bordo delle unità della Guardia costiera. Le cause del decesso sarebbero per tutti legate ad ipotermia. Dopo il trasbordo dei migranti, l'imbarcazione su cui viaggiavano è stata lasciata alla deriva.