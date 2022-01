Covid: non vaccinato, muore a 28 anni, si era pure strappato il casco dell'ossigeno

Inutile per il giovane di Terracina il ricovero in Terapia Intensiva

Di: Alessandra Leo

Negava il virus, non era vaccinato e si era anche strappato il casco dell’ossigeno: è morto a 28 anni per il Covid.

La Asl di Latina ne ha comunicato il decesso, avvenuto all'ospedale Goretti di Latina. Il ragazzo, residente a Terracina, era giunto al Pronto soccorso il 16 gennaio: gli era stata diagnosticata un'infezione SarsCov2 e insufficienza respiratoria grave. Il 17 gennaio è stato poi trasferito all'ospedale Goretti di Latina nel reparto di Terapia Intensiva Covid. Qui la sua situazione clinica è peggiorata fino al decesso.

Fino all'ultimo ha negato di avere il Covid: si è deciso ad andare in ospedale solo quando è giunto al punto di non poter più respirare. I medici gli hanno messo il casco dell'ossigeno ma, se lo è strappato dicendo di non averne bisogno. I sanitari lo hanno convinto a rimetterlo, dopo aver spiegato al giovane i rischi in cui sarebbe potuto incorrere, ma non è bastato.

Il decesso è avvenuto all'indomani di una sua coetanea, anche lei no vax, morta dopo aver messo al mondo un bimbo prematuro.