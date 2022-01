Tentativo di furto a casa di Filippo Tortu:“volevano la medaglia d’oro vinta a Tokyo”

Scongiurato un furto nell’abitazione del campione azzurro in Brianza, a Costa Lambro

Di: Redazione Sardegna Live - Foto pagina Facebook Filippo Tortu

Il campione li ha battuti sul tempo e ha evitato così il dispiacere che i ladri gli portassero via la medaglia d’ora vinta a Tokyo, alla quale tiene in modo particolare.

"Oggi, nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato a casa mia - scrive ieri il velocista italiano campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, sul suo account Instagram - probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l'avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo... Non ho parole".