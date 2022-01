Positivo al Covid, ingegnere 44enne muore mentre è in isolamento

I vicini di casa: “Lo sentivamo tossire”

Di: Alessandra Leo

Da più di un giorno non rispondeva alle chiamate di parenti e amici. Ieri pomeriggio la drammatica scoperta: un ingegnere 44enne di Termoli è morto mentre era in isolamento, perché positivo al Covid, nel proprio appartamento ad Ancona.

Secondo quanto si apprende dai Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso su richiesta delle autorità sanitarie, il giovane è stato ritrovato nel bagno riverso a terra.

In corso le indagini per scoprire la causa del decesso ma, da quanto dicono i soccorritori, l’ingegnere classe ‘78 avrebbe avuto un malore non necessariamente collegabile al Covid, e non sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi.

I suoi vicini di casa, nei giorni precedenti al decesso, lo sentivano tossire spesso.