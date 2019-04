Nadia Toffa, amore finito: “Lascio il mio ragazzo, chi ti vuole bene il tempo lo trova”

L’annuncio sui social dell’inviata de Le Iene che da tempo combatte la sua battaglia contro la sua terribile malattia

Di: Alessandro Congia

Amore finito. Chiuso. Il motivo? Il suo partner non si è mai interessato veramente a lei e alla sua malattia: “Buongiorno amici miei, tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente. Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima, voi. Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto? Che ne dite? Vi abbraccio fortissimo. E buoni scampoli di vacanza anche se il tempo è guasto. Ma chi se ne importa. Vi voglio bene e aspetto il vostro parere. Baci luminosi. P.S. ovviamente non sono in cerca; vorrei solo il vostro parere. Vi strapazzo di baci. E aspetto vostro parere. Grazie”.