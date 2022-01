Francesca Amadori licenziata dall’azienda del nonno. “Non facciamo distinzioni”

Lei: "Provvedimento che ritengo ingiusto e illegittimo e che non riguarda la violazione di alcuna regola aziendale"

Di: Redazione Sardegna Live

Francesca Amadori è stata licenziata dal padre.

La nipote di Francesco Amadori, l'imprenditore avicolo noto in tv per il claim 'Parola di Francesco Amadori', è stata licenziata dall'azienda cooperativa che porta il nome del nonno.

A dare la notizia è l'edizione di Cesena, dove ha sede l'azienda, del Resto del Carlino.

Francesca Amadori era la responsabile della comunicazione del gruppo. Da quanto si apprende, da tempo i rapporti tra padre e figlia erano tesi e martedì mattina è stato consegnato alla nipote l'avviso dell'interruzione del rapporto di lavoro con effetto immediato.

Il consorzio operativo Gesco del gruppo Amadori ha confermato la conclusione del rapporto lavorativo "per motivazioni coerenti e rispettose dei principi e delle regole aziendali", specificando che "tali regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna".

Francesca, come si legge su Il Resto del Carlino, “ha chiesto conforto al nonno, sentendolo al telefono, come fa ogni giorno. Che i rapporti tra padre e figlia non erano più così idilliaci lo si sapeva da qualche tempo, anche se nessuno, e neppure la stessa Francesca, immaginava si sarebbe arrivati a tanto”.

“Un provvedimento che ritengo ingiusto e illegittimo e che non riguarda la violazione di alcuna regola aziendale, trovando al contrario fondamento in altre logiche che dovranno essere appurate nelle opportune sedi”, il commentato di Francesca riportato dal giornale.