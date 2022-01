“Cara mia ex…”il papà campano che non riesce a vedere il suo bambino scrive una lettera all'ex compagna

La denuncia pubblica di Mario Naclerio, il giovane papà che lotta per rivedere suo figlio di appena tre anni, continua con una lettera piena di dolore all’ex compagna e madre del bimbo

Di: Sabrina Cau

Il papà di 33 anni di origini campane trasferito a Bergamo per motivi di lavoro, lotta ancora per rivedere il suo bambino “dopo la separazione dalla mia ex compagna non sono più riuscito ad avere un rapporto con mio figlio”.

Mario non si arrende, vuole continuare a lottare perché l’amore per il suo bambino va al di là di tutto e tutti. Ci prova ancora scrivendo una lettera alla madre di suo figlio, nonché ex compagna di vita, sperando che possa aiutare a risolvere una situazione diventata per lui insostenibile. È dal 25 dicembre 2021, che Mario ha iniziato lo sciopero della fame davanti alla sede della Cooperativa Solidalia di Romano di Lombardia (Bergamo), incaricata da 17 comuni Lombardi per la gestione della tutela dei minori. Ha iniziato la sua protesta perché dal 27 luglio 2021 non vede più il suo bambino. Distrutto e pieno di dolore, ma pronto a combattere ancora, prova a parlare con la sua ex compagna attraverso una lettera che ha voluto affidare anche a Sardegna Live.

Di seguito la lettera alla sua ex compagna.

“Non mi stupisce che la tua difesa sia basata sulla menzogna e sulla manipolazione, con me eri così anche quando stavamo insieme. Quello che mi delude e lascia basito è questo: come puoi accettare di intraprendere un percorso giudiziario basato su falsità, non tenendo conto del bene di nostro figlio e dell'amore che lui sente quando sta con me. Questo tuo lato vendicativo, egoistico ed egocentrico dovresti riuscire a metterlo da parte almeno per amore di tuo figlio, ma i tre anni di inferno ed alienazione sono la chiara risposta. Ora ti domando: anche se ottieni ciò che vuoi (tagliarmi fuori dalla vita di nostro figlio) a chi fai del male davvero? Se raggiungi questo con la menzogna e la manipolazione, ha davvero un valore? Ti sei mai fermata a pensare, con amore, al bene superiore di nostro figlio, alla sua crescita armoniosa e senza mancanze? Purtroppo ormai vi conosco e non credo in un vostro cambiamento, spero però che questa lettera apra il cuore di qualcuno che la legge e cambi la vita di figli e genitori in difficoltà come la nostra”.