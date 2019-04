“Cuore di plastica: i bambini ti mostrano come le tue azioni distruggeranno il loro futuro”. IL VIDEO

I nostri figli hanno un messaggio per noi. Per il nostro e il loro futuro. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Cuore di plastica: i bambini ti mostrano come le tue azioni distruggeranno il loro futuro. Prendetevi un momento per guardare questo video.

Sono 8 milioni le tonnellate di plastica che ogni anno vengono riversate negli oceani. La colpa è di chi non fa la raccolta differenziata in modo corretto e di chi getta direttamente i rifiuti in mare. E poi è necessario cambiare lo stile di vita. Scegli una borraccia al posto di una bottiglietta nuova ogni giorno e butta la sigaretta nel posacenere, invece che a terra. La tua pigrizia di oggi diventerà un problema per tuo figlio domani.

Cotton fioc, cannucce, assorbenti, bottigliette di plastica. Per caso sono tuoi? "Forse ti è caduto in mare per sbaglio?". Te lo chiedono, e si rivolgono a ciascuno di noi, i bambini. Le nuove generazioni, quelle che dovranno convivere con le conseguenze più gravi del cambiamento climatico. E dell'inciviltà.

VIDEO