Gli anestesisti: “Mettere una sanzione di 100 euro per gli over50 che non si attengono all'obbligo vaccinale è un fallimento politico"

La delusione della categoria medica nei confronti delle misure adottate dal Governo

Di: Redazione Sardegna Live

"Siamo assolutamente delusi dalle misure adottate dal Governo perchè tardive, ed i contenuti sono un artificio politico di mediazione. Mettere una sanzione di 100 euro per chi non si attiene alla regola, ovvero all'obbligo vaccinale per gli over50, è un fallimento politico".

Lo afferma Alessandro Vergallo, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri (Aaroi-Emac).

"Ci sarebbe voluta una sanzione più alta e anche l'obbligo solo agli over50, pur essendo meglio di niente - rileva Vergallo - è un pannicello caldo perchè non incide sulla frequenza dei contagi, che colpiscono ogni fascia d'età".

Dunque, conclude, "diamo un giudizio negativo pur evidenziando che qualcosa è stato fatto. Inoltre, non ci sono misure di sostegno ai professionisti della sanità e invece ci saremmo attesi anche uno stanziamento di fondi sia per la remunerazione di attività aggiuntive sia sotto il profilo organizzativo".