Rientro a scuola, bozza Regioni: in quarantena medie e superiori con tre o più casi

Sospensione educazione fisica, canto e uso strumenti a fiato, le indicazioni sono contenute in una bozza non definitiva del documento a cui stanno lavorando le Regioni

Di: Redazione Sardegna Live

Per la scuola materna stop alla frequenza e quarantena se c'è un solo alunno positivo al Covid. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado per gli studenti di età inferiore ai 12 anni, la quarantena e l'interruzione della frequenza si hanno se ci sono almeno due contagiati (nel caso di un solo positivo i contatti restano in classe in autosorveglianza con raccomandazione di astenersi dalla frequentazione di ambienti differenti dalla scuola, senza testing).

Per le scuole secondarie di primo (per i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni) e secondo grado, lo stop alla frequenza e la quarantena scattano con un minimo di 3 casi. Sono le indicazioni contenute in una bozza non definitiva del documento cui stanno lavorando le Regioni.

Nel documento si invita inoltre a "evitare la ripresa delle attività di educazione fisica, canto e utilizzo di strumenti a fiato; verificare la correttezza del consumo dei pasti in mensa; promuovere maggior utilizzo di FFP2; avere attenzione a garantire una corretta aerazione delle aule".