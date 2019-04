Crash dei social: Whatsapp, Facebook e Instagram in tilt in tutta Europa

Prima il rallentamento, poi il blocco. Dalle ore 12 circa problemi in tutto il continente

Di: Redazione Sardegna Live

Problemi in Europa e negli USA per Facebook, Instagram e WhatsApp. Migliaia di utenti in Italia segnalano problemi nell’uso dei tre social network.

Prima il rallentamento, poi il blocco a partire dalle 12 circa. Non si riesce ad accedere né da browser sul computer e neanche dalle app per smartphone. Su Twitter, unico social principale rimasto in funzione, in tanti postano gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown.

I social che hanno riscontrato problemi sono tutti controllati dal gruppo di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook.