Le Regioni: “Alleggerire la scuola garantendo la presenza”

Fedriga e Donini: “Proposte da condividere con l'esecutivo”

Di: Redazione Sardegna Live

"È stato un incontro positivo e costruttivo in cui abbiamo prospettato al Governo alcune ipotesi di intervento che, sulla falsariga di quanto è stato fatto con l'ultimo decreto, alleggeriscano anche il mondo della scuola sul fronte dei protocolli, delle quarantene e dei tamponi attualmente previsti. Si tratta di proposte tecniche che vogliamo approfondire e condividere con l'esecutivo per proteggere gli ospedali gravati sempre più da ricoveri e permettere una ripresa dell'anno scolastico in presenza, considerando l'andamento della curva epidemica che appare trainato proprio da una progressione importante nella fascia che va da 6 a 13 anni".

Così il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e l'assessore dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute, dopo l'incontro con il Governo.