Covid: Natale blindato, discoteche chiuse e ffpp2 nei cinema e sui mezzi pubblici

Mascherine obbligatorie all’aperto anche in zona bianca, record di contagi

Di: Redazione Sardegna Live

Mascherine all'aperto e riduzione a da 9 a 6 mesi della durata del Green pass; niente feste in piazza e discoteche chiuse; niente più caffè al bancone per i non vaccinati; super pass per andare in un museo o in palestra; mascherine ffp2 per bus-metro, per andare allo stadio o al cinema; 9 milioni per uno screening nelle scuole dopo le vacanze: queste le principali misure della stretta di Natale varata dal Governo per cercare di contenere la pandemia di Covid. Intanto record assoluto di contagi in Italia: 44.595 in 24 ore. I decessi aumentano del 33%.