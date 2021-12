Gadget aziendali: sempre più gettonate le borracce personalizzate

Le vendite hanno registrato un trend molto positivo

Di: Redazione

Sono sempre di più le imprese che decidono di realizzare dei gadget aziendali per promuovere la propria attività. Infatti, le più moderne linee di marketing hanno messo in luce la grande utilità che questa pratica offre sotto forma di ritorno d'immagine e di ampliamento della notorietà di un brand.

Gli oggetti che possono essere personalizzati e distribuiti come gadget aziendali sono molti ma ve ne sono alcuni particolarmente ricercati in questi ultimi anni. Tra questi vi sono sicuramente le amatissime borracce, le cui vendite hanno registrato un trend molto positivo. I gadget personalizzati sono oggi molto importanti dal punto di vista della comunicazione aziendale perché consentono di pubblicizzare un marchio e i servizi offerti al cliente.

Le borracce personalizzate permettono quindi di legare un brand ad un'immagine di un'impresa eco-friendly, ovvero attenta al benessere ambientale, di un'azienda che evita gli sprechi e che si concentra su aspetti utili. Tutto ciò è dovuto al fatto che le borracce possono essere utilizzate a lungo e permettono di ridurre il consumo di plastica derivante dall’impiego delle bottigliette usa e getta.





Vantaggi delle borracce personalizzate

Per disporre di borracce personalizzate con logo con cui promuovere il proprio brand è possibile richiedere i servizi di stampa di realtà di riferimento del settore come Easygadget.it, che mette a disposizione proposte che si differenziano in base al colore, alla capacità contenitiva, alla forma e ai materiali di realizzazione.

Tra i modelli più apprezzati è possibile annoverare quelli in alluminio, che spesso includono anche un pratico moschettone utile per chi fa delle lunghe camminate o per chi fa trekking, per assicurare la borraccia nella tasca di uno zaino. Un altro modello molto interessante è quello in vetro con personalizzazione sul fodero.

A prescindere dalle dimensioni e dalla forma prescelte, le borracce personalizzate offrono diversi vantaggi. Innanzitutto, una borraccia di questo genere può durare molto a lungo ed essere utilizzata da una persona quindi per molto tempo, durante la gestione delle sue attività giornaliere.

In questo modo, il brand che è solitamente visibile sulla borraccia grazie al posizionamento di un logo viene pubblicizzato in modo discreto e al contempo efficace. Questo soddisfa pienamente lo scopo per cui i gadget aziendali vengono realizzati: ampliare la conoscenza e la fidelizzazione di un marchio.

Si tratta di un gadget che permette di avere sempre a disposizione acqua alla giusta temperatura e che per questo viene utilizzata nei più diversi contesti: quasi la totalità degli sportivi utilizza le borracce durante gli allenamenti e recentemente molte persone hanno preso l'abitudine di utilizzare questo strumento anche in ufficio o durante le attività quotidiane.





Le tecniche di stampa per personalizzare le borracce

I professionisti del settore realizzano la stampa sulle borracce in plastica in diversi modi. Uno dei più comuni è quello che prevede l'utilizzo della serigrafia circolare.

Si tratta di una tecnica che consente di realizzare delle borracce monocromatiche che hanno la necessità di riportare un logo molto grande e quindi di avere una vasta superficie di stampa. Un'altra alternativa interessante per dare un tocco di colore è poi quella che prevede l'utilizzo della quadricromia, ovvero di un sistema di stampa con quattro diversi colori.

Negli ultimi anni si è poi diffusa anche la tecnica dell'incisione al laser che consente anche di replicare dei loghi articolati su una sezione di stampa ridotta. La sublimazione è poi un'alternativa che in alcuni casi permette di realizzare delle borracce con immagini a colori molto complesse dal punto di vista tecnico della stampa. Inoltre, per chi desidera accostare il proprio marchio ad un'immagine totalmente green, è anche possibile utilizzare dei materiali di riciclo per la realizzazione delle borracce.