Alex Zanardi torna a casa, passerà il Natale in famiglia

L'annuncio di Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico

Di: Redazione Sardegna Live

Alex Zanardi passerà il Natale a casa, con i suoi familiari. Lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Poco dopo un anno e mezzo dal grave incidente in handbike, il 55enne ex pilota e campione paralimpico ha lasciato l'ospedale e continuerà la riabilitazione in parte da casa.

La meravigliosa notizia rilanciata da Pancalli è stata spiegata dalla moglie Daniela Manni, sul sito della Bmw di cui Zanardi è brand ambassador. "C'è un calore eccezionale attorno ad Alex - ha spiegato - e per questo abbiamo ritenuto giusto condividere questa bella notizia. Al tempo stesso chiediamo di rispettare la nostra privacy. Perché la nostra unica priorità è accompagnare Alex nel suo cammino con tutta la nostra energia".

Il recupero di Zanardi, che ha lasciato l'ospedale "alcuni giorni fa", ha aggiunto la moglie, "continua ad essere un processo lungo". "Le battute d'arresto ci sono, il percorso di recupero è ancora lungo e non si possono fare previsioni. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente": così la moglie di Alex Zanardi.

"Per lui - ha aggiunto in un'intervista al sito Bmw - è molto tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Per un anno e mezzo ha visto sole me, nostro figlio e sua madre. Ora stare in famiglia gli dà ancora più forza".