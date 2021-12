Truffa all’Inps, sequestrati 600mila euro a single lombarde della Cisl

Nel mirino dell’inchiesta molti sindacalisti assunti da società compiacenti per far avere degli sgravi ai sindacati di appartenenza

Di: Redazione Sardegna Live

Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 600mila euro, in un'indagine del Pm Paolo Storari, a carico di "alcune sigle sindacali" lombarde della Cisl per una presunta truffa ai danni dell'Inps: “attraverso l'indebita fruizione di aspettativa sindacale non retribuita”.

Dalle indagini è emerso che "numerosi sindacalisti, pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, sarebbero stati formalmente assunti da società compiacenti senza avervi mai lavorato" e ciò solo per permettere "ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo".