Da domani obbligo vaccinale per il personale scolastico

Pronta la circolare

Di: Redazione Sardegna Live

Scatta domani l'obbligo vaccinale del personale della scuola e, secondo quanto riferisce ANSA, stamattina dovrebbe arrivare una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il Green pass.