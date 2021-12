Natale: “si cerca svago ma si ha in testa il Green Pass”

Lo dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, commentando l'indagine previsionale sul movimento turistico degli italiani per le festività natalizie

Di: Redazione Sardegna Live

"Non sarà un Natale come gli altri, sarà il Natale dei Green Pass. Nonostante le difficoltà e i timori della quarta ondata, tuttavia, forti della copertura della terza dose, gli italiani riusciranno comunque a darsi una destinazione, restando soprattutto nei confini nel proprio paese e tenendo ben a mente le misure di sicurezza contro la diffusione del Covid. Sceglieranno di partire ma raccorciando le distanze, privilegeranno la montagna, optando per località il più possibile vicine alla propria città di residenza a punteranno al relax. Non possiamo dire che saranno spensierati: il giro di affari complessivo cala infatti del 19,6%. Ma certo i viaggiatori di questo Natale 2021 daranno voce all'esigenza di solennizzare le feste, cercando di esorcizzare le paure provocate dalla pandemia".

Così il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando l'indagine realizzata dalla Acs Marketing Solutions. "Il Natale è principalmente l'occasione per ricongiungersi con i propri cari - prosegue Bocca - e non stupisce quindi che la maggior parte dei viaggiatori punterà alla casa di parenti o amici". "Il giro di affari - sottolinea - registra un incremento per il Natale, mentre scende in merito alle vacanze di fine d'anno.

In primis va considerato che la motivazione di coloro che non si muoveranno è drammaticamente legata alle condizioni economiche che non consentono purtroppo di pianificare un viaggio". "Ma c'è da notare che la rinuncia del viaggio di Capodanno è strettamente legata all'esigenza di tenersi lontani da situazioni a rischio come feste o cenoni, la consuetudine cioè del 31 dicembre.

La situazione di incertezza, le ulteriori restrizioni e la presenza di una nuova variante del virus hanno fatto da deterrente alla ricerca di svago e divertimento tipici dell'ultimo dell'anno" aggiunge Bocca. "Non c'è da stupirsi - rileva - se saranno pochi coloro che decideranno di partire per l'estero. Di contro, è evidente che pesa sempre più la mancanza del turismo straniero, il che continua a penalizzare enormemente soprattutto le nostre città d'arte che speriamo vengano aiutate dal movimento turistico interno che si profila per questo Natale". "Non sarebbe stato possibile aspettarsi un andamento esaltante in questa vacanza natalizia - conclude Bocca - ma resta il fatto che per il settore è drammatico veder perdere altri punti proprio in riferimento alla stagione solitamente tra le più performanti. Risulta sempre più evidente che per risollevare il comparto c'è necessità di sostegni poderosi che rendano sostenibile una vera ripresa".