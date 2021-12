Green pass: conclusa la manifestazione di protesta a Milano

Annunciati dal palco nuovi presidi e cortei al popolo no Green Pass

Di: Redazione Sardegna Live

È terminata alle 18 la manifestazione no Green pass organizzata all'Arco della Pace di Milano. Le circa cento persone contrarie al 'certificato verde' rimaste ad ascoltare le testimonianze di alcuni attivisti provenienti da diversi stati europei fino al termine dei discorsi dal palco hanno ordinatamente abbandonato la piazza, senza improvvisare cortei, come invece era successo quattro settimane fa, in occasione del comizio di Robert Kennedy Jr.

Circa un'ora prima della fine della manifestazione anche il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Sanitario dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, aveva abbandonato l'Arco della Pace, dopo essersi confrontato con diversi attivisti - da un paio è stato anche duramente rimproverato - a seguito di una troupe televisiva. Non si è visto, invece, il leader della protesta dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, il quale era stato annunciato dagli organizzatori alla vigilia della manifestazione, ma che si è fatto rappresentare da un suo collaboratore.

Dal palco, gli organizzatori della protesta hanno dato appuntamento al popolo no Green pass per sabato prossimo 18 dicembre, per una manifestazione che si svolgerà alle ore 15 in piazza Castello a Torino. Annunciata anche una manifestazione con corteo per il pomeriggio di domenica 19 dicembre in piazza Castello a Milano e il 15 gennaio a Roma.