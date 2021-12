Babbo Natale rapina farmacia a Roma

Barba, costume e pistola puntata contro la farmacista, poi fugge con parte dell'incasso. Indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri a Roma, un rapinatore vestito da Babbo Natale è entrato ieri poco prima delle 19 in una farmacia in via Luigi Bodio, nel quartiere Fleming.

Il malvivente in costume, con una pistola in pugno si è fatto consegnare parte dell'incasso. Poi è fuggito per le vie limitrofe.

Sulla vicenda sono in corso indagini degli uomini dell'Arma che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere in zona.