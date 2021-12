Doppia violenza sessuale in treno: fermati un italiano e un nordafricano

Entrambe le vittime sono state trasferite in ospedale in stato di choc

Di: Redazione Sardegna Live

Gli investigatori hanno individuato due persone quali responsabili dello stupro ai danni di una ragazza sulla linea Milano-Varese e di una tentata violenza nella stazione di Vedano Olona, in provincia di Varese.

La seconda è riuscita a sfuggire dagli aggressori mettendosi in salvo. Le due sono state trasportate in ospedale in stato di choc per medicazioni e referti.

I presunti stupratori sono un italiano e un nordafricano. Per i due starebbe per scattare un provvedimento di fermo.