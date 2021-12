Sanremo. Stasera Amadeus annuncia i nomi dei big

Collegamento durante l'edizione delle 20 del Tg1

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 'Big' in gara alla 72^ edizione del Festival di Sanremo.

Ad anticiparli sarà Amadeus, direttore artistico del Festival, nel corso di due collegamenti nell'edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino.

Negli ultimi giorni sono arrivate le indiscrezioni di Chi: il magazine ha tentato un elenco di 16 artisti su 22 citando Emma, Elisa, Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio e Gianni Morandi. Ma non tutti gli artisti citati potrebbero essere entrati nella rosa finale. Sono infatti circolati con insistenza molti altri nomi: Ariete, Blanco, Tommaso Paradiso, Coma Cose, Margherita Vicario, Nina Zilli, Ghali, Mahmood, Pinguini Tattici Nucleari, Merlene Kuntz, The Kolors, I Ministri, Vasco Brondi, Dardust, Rocco Hunt (con Ana Mena?), i Fast Animals Slow Kids, Valentina Parisse.