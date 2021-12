Va a fare il vaccino con un braccio in silicone, denunciato dai Carabinieri

Un no vax di Biella si è presentato all’hub vaccinale con un braccio finto convinto che gli operatori sanitari non si accorgessero di nulla

Di: Sabrina Cau

Sembra un barzelletta ma….per avere il Green pass questo e altro.

Pensava davvero che nessuno si accorgesse del suo braccio finto, ma non è andata così. Il cinquantenne è stato immediatamente denunciato dai Carabinieri.

L’applicazione in silicone era molto simile alla vera pelle, tuttavia quando l’infermiera insospettita dal colore e dalla percezione al tatto, ha chiesto di poter vedere il braccio per intero, l’ideatore della genialata ha fermato la farsa e ha chiesto all’operatrice sanitaria di chiudere un occhio. In fondo che aveva fatto di così grave?

Non è servito a niente e l’ASL ha segnalato il caso alla procura. Una storia che rasenta il ridicolo, soprattutto se consideriamo, come ricorda il Corriere della Sera, l’ormai famoso post del 24 novembre scorso su Twitter in cui su Amazon si annuncia la vendita di una tuta busto di silicone con braccia e muscoli finti descritta come un : “camuffamento per diventare un ragazzo muscoloso e robusto” al modesto prezzo di 488 euro e 75 centesimi. Sotto il post un commento: “Se vado con questo se ne accorgono?” Forse potrebbe essere stata proprio Amazon a dare l’idea al fantasioso no vax. Una cosa è certa non smetteremo mai di stupirci!