Conferenza delle Regioni: con Green pass trasporti criticità per studenti

E' richiesto su bus, ma non per entrare a scuola

Di: Redazione Sardegna Live

Emergono alcune criticità con l'obbligo del Green pass per i trasporti, che è necessario per salire su bus e treni ma non lo è per entrare a scuola: per questo molti studenti che non hanno il certificato verde rischiano di avere difficoltà nel raggiungere gli istituti.

E' inoltre necessario chiarire, nel caso in cui vengano coinvolte le aziende del Tpl, quali siano le figure che avranno la facoltà concreta di elevare le sanzioni.

Sono alcune delle questioni segnalate nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che si è svolta oggi