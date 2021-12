Il Panettone di Emergency in piazza dal 4 all'8 dicembre

Preparato secondo la tradizionale ricetta milanese da Tre Marie, ha un costo di 15 euro

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle piazze italiane, dal 4 all'8 dicembre, il Panettone di Emergency per il diritto alla cura. L'acquisto del "Panettone fatto per bene" sostiene infatti le attività umanitarie dell'organizzazione in Italia e nel mondo per la garanzia al diritto a cure gratuite e uguali per tutti.

Il panettone, del peso di 1 kg (realizzato da Tre Marie), è preparato secondo la tradizionale ricetta milanese e ha un costo di 15 euro che - al netto delle spese - saranno utilizzati per sostenere i progetti della ong Emergency dove l'associazione continua a offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà.

Emergency crede che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Per questo, dalla sua nascita, nel 1994, ha lavorato in 18 Paesi curando oltre 11 milioni di persone, senza discriminazioni.