Governo gialloverde: ministri innamorati

Prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata anche per Matteo Salvini

Di: Redazione

Dopo Luigi Di Maio, anche Matteo Salvini ha fatto la sua prima uscita pubblica con la nuova fidanzata.

Il primo, con la giornalista sarda Virginia Saba era arrivato mano nella mano al Teatro dell'Opera di Roma facendo impazzire fotografi e giornalisti. Il secondo, invece, con la compagna Francesca Verdini è andato alla prima di Dumbo, il nuovo film di Tim Burton.

Lei, 26 anni (foto in basso tratta da Instagram), laureata in Economia alla Luiss, è la figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini e di Simonetta Fossombroni. Anche loro sono arrivati insieme tenendosi per mano.

