Greta Beccaglia, denunciato il tifoso che ha molestato giornalista

Si tratta di un tifoso marchigiano della Fiorentina, dovrà rispondere di violenza sessuale

Di: Redazione Sardegna Live

"Non sto bene per quello che ho fatto, ho chiesto scusa ed è stato uno sbaglio", ha detto Serrani al programma 'La Zanzara' su Radio 24. "Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Ho sbagliato. Voglio incontrare Greta, quando lei vorrà", ha aggiunto Serrani che ha una compagna e una figlia. E sulla denuncia della Baccaglia ha risposto: "Cosa devo dire, ho sbagliato. A casa mi hanno detto come ti è venuto in mente? Me l'ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva. Stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo". Serrani ha replicato all'accusa di aver sputato prima di eseguire il gesto: "Stavo tossendo, non ho sputato", e ha concluso: "Non sto bene, guardate dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede".

Il tifoso che ha molestato la giornalista in diretta tv il 27 novembre Greta Beccaglia è stato individuato dagli agenti del commissariato di Empoli e dalla Digos di Firenze. Le immagini riprese nel posto partita di Empoli-Fiorentina lo hanno inchiodato.

Il responsabile del gesto è un ristoratore marchigiano di 45 anni, residente a Chiaravalle. L'uomo è stato denunciato alla Procura di Firenze, che ha aperto un fascicolo di indagine per violenza sessuale. Anche un altro tifoso della Fiorentina sarebbe stato identificato.

Greta Beccaglia era impegnata nella diretta tv quando è stata colpita da una pacca su un gluteo. L'uomo è, poi, scappato.