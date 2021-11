Brusaferro: “Cresce l’incidenza dei casi Covid nella fascia 6-11 anni”

Crescono anche i ricoveri tra più giovani

Di: Redazione Sardegna Live

"Le fasce di età più colpite sono quelle sotto i 19 anni. La fascia d'età sopra i 12 anni è quella caratterizzata da una crescita più significativa dei casi ma l'incidenza è più elevata in particolare tra i 6 e gli 11 anni. Anche i ricoveri nella fascia pediatrica, pur limitati, sono presenti in tutte le fasce e particolarmente tra quelle più giovani".

Così il presidente dell'ISS Silvio Brusaferro in un video messaggio. Per la diagnosi di infezione, ha detto, "l'età media è in leggere decrescita mentre l'età media dei ricoveri, terapie intensive e decessi rimane costante nelle prime due intorno a 70 anni e per i decessi sopra gli 80".