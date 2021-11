Super Green Pass, Pregliasco: "Così salviamo il Natale"

Le dichiarazioni del docente universitario in vista del Natale e le regole del Super Green Pass

Di: Redazione Sardegna Live

"Il Super Green Pass? Io lo introdurrei già da lunedì prossimo". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. "Se il super Green pass entrasse in vigore dalla prossima settimana salviamo il Natale, se questo accadesse dopo si rischia di non riuscirci". "Se si dovesse arrivare alla zona arancione, purtroppo bisognerà fare restrizioni più ampie per i non vaccinati. Per i vaccinati vanno bene quelle da zona gialla".

Ma cosa è il Super Green Pass e cosa prevede?

Il Super Green Pass prevede in primis la riduzione della durata del certificato verde da 12 a 9 mesi (se non addirittura a 6), rendendo il green pass valido solo per vaccinati o guariti da Covid-19 e permettendo, solo agli stessi, di andare in ristoranti, cinema, teatri anche in zona gialla. Quindi, per tutti i NON vaccinati rimarrebbe l’esclusiva possibilità di utilizzare il green pass (ottenuto dopo aver fatto il tampone) solo per l’accesso al lavoro e ai servizi essenziali.