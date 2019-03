Quaranta minuti di terrore: la telefonata di uno studente alla mamma: "Ci stanno uccidendo, aiutami"

Ecco cosa è successo ieri un un bus con a bordo 51 bambini

Di: Redazione

In tanti oggi si chiedono come sia possibile che un uomo con precedenti penali (gli era stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza mentre era al volante della sua auto dodici anni fa a Brescia e su di lui pendeva una condanna di un anno, con sospensione della pena, per una denuncia del 2011 per abusi sessuali ai danni di un minore) potesse guidare un bus di bambini.

L’autista, Ousseynou Sy, di 47 anni senegalese di origine ma italiano dal 2004, in stato di arresto, ha sequestrato un autobus di cui era alla guida a San Donato Milanese, con a bordo 51 studenti.