Autista dà fuoco al bus: a bordo 51 bambini

“Ci ha ammanettati e ci minacciava”

Di: Redazione

“Un senegalese con cittadinanza italiana al volante di uno scuolabus, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, ha dirottato il mezzo e infine gli ha dato fuoco. È successo in provincia di Milano. L’uomo è stato arrestato. In questo momento le Forze dell’Ordine stanno perquisendo la sua abitazione. Voglio vederci chiaro: perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?”

A porsi questa domanda è il ministro Matteo Salvini che parla di quanto accaduto oggi quando, come finora ricostruito, un 47enne senegalese di origine ma italiano dal 2004, ha sequestrato un autobus di cui era alla guida a San Donato Milanese, con a bordo una cinquantina di studenti, e poi gli ha dato fuoco. Secondo quanto riferito dai carabinieri, i bambini sarebbero stati legati da un'insegnante su ordine di Ousseynou Sy che però legato i polsi solo di 4-5 ragazzi con delle fascette di plastica in modo molto blando, dando loro la possibilità di slegarsi facilmente.

Sarebbe stato uno di loro a dare l'allarme.

“Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo”, è quanto avrebbe detto il senegalese. Dopo esser stato bloccato, l'uomo è sceso dal pullman con in mano un accendino e ha dato fuoco al mezzo, mentre i carabinieri salvavano dalla parte posteriore gli studenti dopo aver rotto i finestrini.

Non risultano feriti, ma ci sono 14 intossicati in ospedale (dodici ragazzini e due adulti).

“Ci ha ammanettati e ci minacciava”, ha detto una testimone all’Ansa. “Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati".