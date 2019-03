Ora legale 2019: lancette in avanti

Ma il cambio orario potrebbe essere abolito

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo le lancette dell’orologio andranno spostate avanti di un’ora. Le giornate si allungheranno, dunque, ma si dormirà un’ora in meno.

L’ora legale è un a convenzione che consente di sfruttare al massimo la luce solare risparmiando sul consumo energetico. In inglese è detta Daylight Saving Time: “tempo per il risparmio della luce”.

In Italia l'ora legale nasce come misura di guerra. E’ stata adottata dal 1916 al 1920, dal 1940 al 1948 e definitivamente dal 1966 quando durava quattro mesi, dall'ultima domenica di maggio all'ultima domenica di settembre.

Ma il cambio orario potrebbe essere abolito, così come richiesto e portato all’attenzione del Parlamento europeo dai Paesi nordici dell’Unione. A inizio marzo la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento si è riunita per parlare della questione, ma non è stata trovata nessuna una concordanza assoluta di opinioni, dunque, il Parlamento Europeo ha rinviato la decisione definitiva al 2021. Entro questa data, tutti i Paesi comunitari devono prendere ufficialmente una posizione e scegliere quindi se abolire l’ora solare o l’ora legale.