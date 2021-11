Esce a fumare e la investono due auto: morta al matrimonio della sorella

Era arrivata dall'Ungheria per festeggiare le nozze della sorella. Uscita dal ristorante, complice la nebbia è stata travolta prima da un'auto e sbalzata nell'altra corsia investita da un secondo mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Era arrivata in Italia dall'Ungheria per partecipare al matrimonio della sorella. Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un dramma. La giovane, mentre si trovava fuori dal ristorante in cui si stava svolgendo la cena di nozze, è morta investita da due auto a Torre di Mosto (Venezia).

La vittima, 23 anni, morta subito dopo l'impatto, era uscita dalla sala da pranzo forse per prendere una boccata d'aria. Oltrepassato il cancello della residenza agricola - una struttura di pregio in mezzo alla campagna veneziana - non si è resa conto di aver invaso parte della strada.

All'improvviso è arrivata un'auto che, complice la scarsa visibilità dovuta alla nebbia, ha investito la straniera facendola sbalzare sull'altra parte della carreggiata mentre sopraggiungeva una seconda vettura che ha investito nuovamente la malcapitata.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Portogruaro che hanno cercato, tra l'altro, di ricostruire la dinamica dell'incidente. I conducenti delle due auto sono indagati per omicidio stradale.