Contro la violenza sulle donne tornano in piazza le clementine

No alla violenza contro le donne. Confagricoltura Donna e Soroptimist International sono impegnate in prima linea sui temi che coinvolgono l'universo femminile e per sostenere i centri antiviolenza

In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre sarà possibile acquistare nelle piazze di numerose città italiane e on-line l'agrume simbolo della lotta contro la violenza di genere dopo l'uccisione di Fabiana Luzzi, studentessa di Corigliano Calabro, massacrata dall'ex fidanzato in un agrumeto nella piana di Sibari. "Da ben nove anni siamo impegnate a sottolineare che la violenza sulle donne è una piaga che va completamente e radicalmente eliminata - afferma Alessandra Oddi Baglioni, presidente nazionale di Confagricoltura Donna -. Siamo orgogliose di confermare, anche quest'anno, tutto il nostro impegno concreto e a tornare in piazza con le 'clementine antiviolenza, dopo le limitazioni dello scorso anno a causa della pandemia".

"Non accettare nessuna forma di violenza: chiama il 1522", è l'appello di Giovanna Guercio, presidente nazionale del Soroptimist International d'Italia, che aggiunge: "Siamo al fianco di tutte le donne in difficoltà, affinché chiedano aiuto subito: il tempo è un fattore importante per interrompere la spirale che può portare alle aggressioni".

Sarà possibile ordinare le clementine direttamente on-line collegandosi a: Clementine Antiviolenza | Vendita Online | Tenuta Morano, oppure acquistarle direttamente nelle piazze di: Vercelli il 28 novembre (Piazza Cavour, angolo Corso Libertà), il 24 novembre a Brescia (Piazzale Garibaldi), il 27 novembre a Cremona (Galleria 25 aprile angolo via Cavour), a Bologna in via Rizzoli 1/2, a Perugia (Piazza della Repubblica), a Frosinone (Villa Comunale, via Marco Tullio Cicerone 31); il 23 ad Agrigento (via Platone,3), a Palermo sia il 23 (Villa Zito), sia il 26 (Centro Olimpo), e il 25 a Bari.

Il 25 novembre anche online