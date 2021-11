Gelmini: "Vorrei una Forza Italia più coraggiosa, basta populismi"

"Il Paese dopo la pandemia non ha più voglia di slogan"

Di: Redazione Sardegna Live

La ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, torna a parlare dei dibatti interni a Forza Italia, nell'ambito dei quali la sua è una posizione molto forte. "Se ho fatto pace con Berlusconi? Non ho mai litigato. Diciamo che internamente al partito ci sono sensibilità differenti", dichiara l'esponente azzurra a Radio24.

"Io vorrei una Forza Italia più coraggiosa nel marcare le differenze rispetto alla destra e credo che in questo c'è la nostra forza: un centrodestra plurale con una FI protagonista è quello che serve al paese - prosegue l'esponente dell'Esecutivo -. Mi sono piaciute le interviste del presidente Berlusconi che più volte ha ribadito con forza il posizionamento di FI in Ue e non solo. Ci sono amplissimi margini per rendere ancora più forte il nostro posizionamento".

"Il Paese - conclude la Gelmini - dopo la pandemia è cambiato, non ha più voglia di slogan e populismi, serve cultura di governo, competenza e moderazione".