Covid, Speranza: “In Italia numeri in salita, insistere su vaccinazioni”

A stamani l'86,86% ha fatto prima dose

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono ore intense e delicate: siamo ancora dentro la sfida del Covid-19 e i numeri che arrivano da Paesi Ue segnalano come ci sia bisogno di tenere molto alto il livello di attenzione. Anche nel nostro paese i numeri sono in salita: dobbiamo tenere alta l'attenzione e insistere sulle vaccinazioni, a stamani avevamo l'86,86% delle persone vaccinabili che hanno fatto la prima dose. Ma dobbiamo far crescere ancora questi numeri".

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione promosso da Coldiretti.