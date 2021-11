Pedofilia online, 303 piccole vittime nel 2021

Da gennaio ad ottobre di quest’anno, 303 bambini di età inferiore ai 13 anni sono stati contattati da adulti pedofili e coinvolti in conversazioni virtuali, prima amichevoli e poi gradualmente sessuali, mentre giocano sulle app degli smartphone e chattano con i compagni di scuola

Di: Redazione Sardegna Live

Lo fa sapere la Polizia che, in occasione della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale nella giornata di domani, ha organizzato un workshop sul tema della sicurezza online nelle scuole primarie e secondarie sul territorio nazionale.

Gli operatori della Polizia postale, in particolare, incontreranno oltre 50mila bambini e adolescenti per aiutarli ad affrontare insieme i temi della sicurezza sul web. "Si riconferma purtroppo – ha precisato la Polizia - il trend avviato con la pandemia per il quale un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi rischiano di essere oggetto di attenzioni malate di adulti pedofili in rete e nella vita reale: al 31 ottobre del 2021 sono state indagate ben 1200 persone circa per reati di pedopornografia e adescamento online (1198 contro 1261 indagati in tutto il 2020), coprendo in dieci mesi il 95% della casistica avuta durante tutto il 2020.

Aumentano le segnalazioni di immagini illegali, video di abuso e conversazioni sessuali sospette tra adulti e minori provenienti dalla cooperazione internazionale, così come le denunce sporte negli uffici della Specialità per reati sessuali online in danno di minori: sono addirittura 4707 i casi trattati sino al 31 ottobre 2021 (4208 in tutto il 2020)