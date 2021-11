Aborto. Endemol prende le distanze da Signorini: "Noi attenti a diritti civili"

"L'aborto è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento"

Di: Redazione Sardegna Live

Non si placa la bufera social scoppiata dopo le dichiarazioni di Alfonso Signorini, che nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha detto: "Noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma".

Nella serata di ieri, infatti, nell'ambito di uno scherzo a Giucas Casella relativo all'accoppiamento del suo cane femmina con un altro di grossa taglia, Signorini ha provocato il concorrente del reality sulla possibilità di una cucciolata in arrivo. Casella, contrariato, ha parlato dell'ipotesi di far abortire la cagnetta. "Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa", ha risposto il conduttore.

Puntuale la nota di Endemol Shine Italy, che produce il programma in onda su Canale 5. "Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip - si legge -, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell'aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Ital esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili".